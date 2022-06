Banoffe Pie: receita fácil com banana e doce de leite que não vai ao forno

Massa

1 - No liquidificador ou processador, triture os biscoitos. Adicione o cacau e a manteiga derretida e bata até ter uma textura parecida com areia molhada, que se une quando pressionada com os dedos.

2 - Divida a massa entre as duas formas de aro 15 cm de fundo removível com 5 cm de altura, preenchendo cerca de dois dedos de altura em cada e apertando bem nos fundos e laterais. Leve ao congelador para firmar.

Recheio

3 - Derreta o chocolate com o creme de leite para fazer uma ganache. Junte o doce de leite e misture até a textura ficar homogênea. É importante que o doce de leite seja firme e não escorra para que o recheio fique a consistência correta.

Cobertura

4 - Na batedeira, com o auxílio do globo, bata o creme de leite até formar picos. Coloque aos poucos o açúcar e continue batendo até ter picos firmes. Tenha cuidado para não bater o chantilly e virar manteiga.

Montagem e finalização

5 - Com a massa firme, distribua metade do recheio já frio em cada uma delas. Corte as bananas no sentido do comprimento e distribua-as nas formas com a face cortada virada para baixo.

6 - Divida o chantilly entre as tortas e nivele o creme com uma espátula, usando as bordas da forma como ajuda. Use uma peneira para decorar as bordas com o cacau.

