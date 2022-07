Banoffee de banana com doce de leite zero lactose

1 - Pique os biscoitos com uma faca ou quebre com as mãos e coloque-os no fundo de um copo de vidro ou recipiente de sobremesa.

2 - Faça uma camada de doce de leite.

3 - Acomode os pedaços de banana e o creme de leite zero. Salpique cacau. Sirva ou deixe na geladeira para gelar.

