Banoffee na travessa é uma sobremesa fácil e deliciosa

1 - Na batedeira, misture o creme de ricota com o açúcar, bata em ponto de chantilly e reserve.

2 - Triture os biscoitos no liquidificador ou processador.

3 - Junte a manteiga derretida e misture até obter uma farofa.

4 - Forre um refratário médio com a massa, apertando bem com uma colher ou as mãos para ficar compacto.

5 - Espalhe o doce de leite e faça uma camada de bananas.

6 - Cubra com o chantilly batido, espalhe e polvilhe as raspas de chocolate por cima.

7 - Leve para gelar e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Banoffee pie cremosa no pote é super fácil de fazer

Aprenda a preparar uma banoffee pie deliciosa

Torta de banana no potinho