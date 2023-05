Banoffee no pote é uma delícia!

Farofa de bolacha

1 - Triture as bolachas e use porções de manteiga derretida e outras dela gelada para obter uma farofa úmida, que sirva como base nos potes para as bananas e o restante do recheio. Essa base deve ser resistente e ao mesmo tempo fina, para não deixar a sobremesa enjoativa.

Bananas carameladas

2 - Leve o açúcar em uma panela antiaderente média ao fogo e, quando já estiver derretida, adicione bananas cortadas em rodelas e um pouco de manteiga. Esse preparo deve ser usado logo em seguida, para que não tenha risco de endurecer o caramelo, o que dificulta o uso.

Chantilly caseiro

3 - Coloque o creme de leite fresco em uma batedeira e bata até que a consistência fique cremosa. O uso de açúcar é opcional. A dica é deixar o creme de leite em temperatura ambiente para quebrar um pouco da doçura da sobremesa.

Montagem

4 - Coloque a farofa de bolacha, pressionando suavemente para fazer o contorno do pote, somente da parte de baixo.

5 - Coloque um pouco de doce de leite e cubra com mais um pouco da farofa.

6 - Faça uma camada de banana e cubra com o chantilly.

7 - Para finalizar, polvilhe um pouco de chocolate em pó. Sirva gelado ou em temperatura ambiente.

Congelamento

8 - Vede corretamente o pote para que não crie gelo.

9 - O doce só pode ficar congelado por, no máximo, dois dias, por causa das bananas carameladas.

Isso porque quanto maior for o tempo de congelamento, maior será a dificuldade para descongelar o doce por causa do caramelo, que vai necessitar de altas temperaturas para voltar a ficar em um ponto cremoso - essa exposição ao calor vai acabar estragando os outros ingredientes.

10 - Para descongelar, deixe o pote em banho maria, isto é, encha uma tigela maior que o pote de água quente e coloque-o dentro.

11 - Não é aconselhável aquecer, nem mesmo no micro-ondas, pois alguns ingredientes, como o chantilly e o doce de leite, podem ter seus sabores alterados, bem como a apresentação pode ser prejudicada.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Banoffee pie cremosa no pote é super fácil de fazer

Aprenda a preparar uma banoffee pie deliciosa

Torta de banana no potinho