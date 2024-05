Barra de chocolate recheada com brigadeiro cookies & cream

Brigadeiro cookies & cream

1 - Em uma panela média, misture o leite condensado, o creme de leite e a margarina.

2 - Leve ao fogo médio por 15 minutos e vá mexendo até que, ao virar a panela, a massa desgrude.

3 - Coloque em um recipiente e leve para gelar por ao menos 30 minutos.

4 - Reserve.

Barra de chocolate e finalização

5 - Em uma forma de barra de chocolate de 100g de acetato com silicone, disponha a cobertura ao leite fracionada derretida ou o chocolate temperado até a marca indicada.

6 - Coloque o silicone, feche e leve para gelar por 15 minutos ou até que desgrude da forma.

7 - Repita o mesmo processo em outra forma.

8 - Recheie com o brigadeiro e espalhe os biscoitos picados por toda a superfície do brigadeiro e deixando uns 0,2 mm para cobrir com o chocolate.

9 - Cubra com a cobertura fracionada ao leite derretida ou o chocolate ao leite temperado e leve para gelar por mais 10 minutos ou até que desgrude da forma.

10 - Desenforme e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer uma deliciosa lasanha de chocolate

Chef ensina receita de bolo de chocolate cremoso

Barra cremosa de chocolate com cereal e caramelo salé