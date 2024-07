Batata gratinada com requeijão de cheddar cremoso e bacon

1 - Cozinhe as batatas com casca em uma panela de pressão por 20 minutos após pegar pressão.

2 - Frite o bacon na mesma forma média que irá gratinar as batatas. Retire o bacon e pique-o.

3 - Escorra as batatas e espalhe na forma juntamente com o sal grosso. Mexa bem a forma para que as batatas sejam envolvidas no caldo deixado pelo bacon e o sal.

4 - Leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos. Retire do forno e abra cada batata. Passe a manteiga, o requeijão e espalhe a muçarela em fatias, que também pode estar picadinha. Acrescente o bacon e volte ao forno somente para gratinar o queijo. Coloque a salsa picada e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Mais crocante! Batata frita na panela de pressão

Aprenda a fazer batata frita crocante e sequinha aí na sua casa!

Batata frita sequinha