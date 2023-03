Batata rústica na airfryer ideal para petisco

1 - Para preparar essa receita não é necessário descascar as batatas, no entanto, lave bem. Procure retirar a sujeira e os agrotóxicos que possam estar acumulados nelas. retirar as partes que estiverem com defeitos e secar;

2 - Em seguida, corte enviesado para produzir fatias grossas em formato de meia lua e coloque em uma tigela;

3 - Adicione os temperos e regue-os com azeite. Se na sua casa não tiver chimichuri, pode utilizar apenas orégano ou acrescentar manjericão, alecrim e tomilho;

4 - Coloque as batatas na cesta da airfryer e espalhe-as bem. Evite colocar muitas batatas de uma só vez, pois elas podem acabar murchando;

5 - Ajuste a temperatura para 200°C e asse na arifryer por 15 minutos.