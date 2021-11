Batata sorriso fit no forno ou airfryer

1. Misture todos os ingredientes até formar uma massa que não grude nas mãos, se necessário acrescente mais farinha.

2. Abra a massa e modele com a boca de um copo. Com um canudo faça dois buracos formando os olhos e com uma colher modele a boca.

3. Asse na Air Fryer ou no forno, na temperatura 180 graus por cerca de 10 minutos ou até as batatas ficarem coradas.