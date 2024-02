Batatas bravas ficam crocantes por fora, macias por dentro e são clássicos dos tapas espanhóis

Batatas

1 - Em um recipiente médio, envolva as batatas com azeite e o alho, o sal, a páprica, o alecrim e a salsa.

2 - Distribua em uma assadeira média e asse em forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos até dourarem levemente e ficarem macias por dentro.

Molho

3 - Em um recipiente médio, bata o creme de leite até montar. Misture com um fouet os outros ingredientes até encorpar. Ajuste o sal se necessário. Sirva com as batatas.

