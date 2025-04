Biscoitos de nata caseiros deliciosos

1 - Em um recipiente médio, misture a farinha, o açúcar, o fermento e o sal. Junte a manteiga e a nata, e misture até ter uma massa homogênea e macia, com a ponta dos dedos ou com uma espátula.

2 - Faça bolinhas com 2 cm de diâmetro e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Use um garfo para apertar levemente cada biscoito, formando uma marca de losangos.

3 - Leve ao forno médio (180ºC), pré-aquecido, por 20 minutos ou até que os biscoitos fiquem dourados.

4 - Retire, deixe esfriar e sirva.

