Bolacha de nata superfácil de fazer

1- Misture a farinha de trigo com o amido de milho já peneirados;

2- Coloque os demais ingredientes em uma tigela e adicione as farinhas aos poucos, mexendo primeiro com uma colher e depois com as mãos;

3- Mexa até a massa desgrudar das mãos e ficar lisa;

4- Modele a massa das bolachas em formato de bolinha, coloque em uma assadeira afastadas umas das outras, untada com manteiga;

5- Leve para assar no forno elétrico preaquecido em 180 graus durante 25 a 30 minutos ou até dourar;

6- Aguarde esfriar e sirva em seguida.