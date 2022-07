Biscotti de chocolate e amêndoas

1 - Em uma tigela, misture os ingredientes secos, o açúcar e as raspas de laranja.

2 - Junte os ingredientes úmidos e mexa até obter uma massa ligeiramente grudenta (use mais água se precisar)

3 - Coloque as amêndoas, passas e chocolate, e incorpore.

4 - Com as mãos molhadas, molde em formato de pão, com uns dois dedos de altura e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 30 minutos.

5 - Deixe descansar por 15 minutos. Reduza o forno para 150ºC.

6. Corte fatias e espalhe-as deitadas na assadeira. Volte novamente para assar por 20 minutos, virando no meio do tempo.

