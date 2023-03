Bolinho de chuva sequinho e fácil

1 - Em uma tigela média, bata os ovos.

2 - Junte, aos poucos, a farinha, o leite e o bicarbonato. Mexa bem até obter uma massa homogênea.

3 - Coloque o fermento e misture delicadamente.

4 - Aqueça o óleo em uma panela funda de modo que cubra completamente os bolinhos. O óleo não deve estar nem muito quente – para não queimar – e nem muito frio – para não encharcar.

DICA

Para conferir a temperatura ideal do óleo, a sugestão é colocar um palito de fósforo nada panela. Quando ele acender, o óleo está no ponto certo para fritura. Fique de olho, pois o processo é rápido: o fósforo acende e apaga em poucos segundos.

5 - Com uma colher de sopa, faça pequenas porções de massa e coloque no óleo.

6 - Frite os bolinhos até que dourem por completo.

7 - Tire do fogo com uma escumadeira e deixe-os bolinhos em um prato forrado com papel toalha.

8 - Para servir, faça uma mistura com açúcar e canela a gosto e polvilhe sobre os bolinhos!

