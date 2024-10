Bolo aranha, de cenoura com cobertura de brigadeiro de cacau, especial de Halloween

Massa

1 - No liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo, o açúcar até obter um creme homogêneo.

2 - Transfira para um recipiente médio, misture a farinha e o fermento até incorporar bem.

3 - Despeje a massa em uma forma média untada e enfarinhada, e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 35 minutos. O ponto é quando espetar um palito no centro do bolo e, se sair limpo, está pronto.

Cobertura

4 - Em uma panela média, coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau e a manteiga. Mexa sem parar em fogo médio até desgrudar do fundo.

5 - Deixe esfriar completamente.

Finalização

6 - Derreta o chocolate branco e misture com o creme de leite até formar uma ganache. Transfira para um saco de confeitar.

7 - Derreta o chocolate escuro e faça as patas da aranha, desenhando 8 letras “V”s de ponta cabeça em papel-manteiga. Espere secar.

8 - Desenforme o bolo e cubra com a cobertura.

9 - Faça uma espiral de ganache branca no topo do bolo e, com um palito, puxe linhas para formar uma teia.

10 - Molde duas bolinhas de brigadeiro para fazer o corpo e a cabeça da aranha, e finalize com as patas de chocolate e granulado branco nas laterais.

