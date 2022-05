Bolo creme de limão quentinho e delicioso para aquecer o dia!

1 - Para o creme, bata as gemas, o ovo e o açúcar em um recipiente com um batedor de arame ou garfo até que fique homogêneo. Leve ao fogo em uma panela pequena e vá misturando sempre em fogo baixo até engrossar. Vá colocando o suco de limão e a manteiga em pedaços aos poucos até ficar um creme espesso. Reserve.

2 - Para a massa, bata a manteiga e o açúcar em uma tigela até obter um creme fofo e esbranquiçado. Vá adicionando os ovos, um a um e bata por mais 5 minutos. Coloque aos poucos o suco e o iogurte alternados com a farinha de trigo.

3 - Por fim, junte o fermento e mexa delicadamente.

4 - Transfira para uma forma de bolo média de fundo removível (22 a 24cm de diâmetro) untada com manteiga, colocando montinhos de creme sobre a massa.

5 - Misture delicadamente para se misturarem um pouco. Asse em forno médio (180℃), pré-aquecido, até que fique dourado e inserindo um palito ou a ponta de uma faca saia seco.

6 - Retire do forno, espere amornar e tire com cuidado da forma. Sirva em fatias. Se quiser, guarde um pouco de creme para colocar no centro do bolo depois de assado e enfeite com hortelã.

Calorias: 300 a porção

