Bolo de amêndoas com geleia de framboesa

1. Bata os ovos com o açúcar, até obter um creme fofo e volumoso. Agregue a amêndoa triturada e a margarina derretida. Sem bater, misture a farinha peneirada com o fermento e a essência.

2. Despeje em fôrma untada e forrada com papel-manteiga untado e leve ao forno médio preaquecido (200º C), por cerca de 30 minutos ou até que, espetando o centro com um palito, este saia limpo.

3. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, junte o creme de leite e mexa até obter um creme liso. Deixe na geladeira até firmar.

4. Divida o bolo em 3 camadas. Recheie um deles com parte do creme de chocolate e outro com a geleia. Cubra o bolo com o restante do creme e decore com as amêndoas torradas.