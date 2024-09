Bolo de aniversário de chocolate, clássico com sabor intenso e textura suave

Massa

1 - Em um recipiente, misture a farinha, o açúcar e o fermento. Faça uma cavidade e coloque o óleo, os ovos. Mexa e, aos poucos, adicione o leite previamente misturado com o chocolate em pó 70%.

2 - Coloque em uma forma de 20cm untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno, pré-aquecido na temperatura média (180ºC), por 40 minutos.

Recheio e cobertura

3 - Leve a cobertura ao micro-ondas para derreter por 30 segundos. Mexa e volte por mais 30 segundos. Misture a manteiga e o creme de leite.

4 - Acrescente o aroma avelã e mexa bem.

5 - Deixe em temperatura ambiente por no mínimo 2 horas antes de usar no bolo.

Montagem

6 - Depois de frio, corte o bolo em 4 camadas. Umedeça com leite misturado com chocolate em pó 70% cacau (opcional) e espalhe 2 colheres (sopa) cheias do recheio.

7 - Cubra todo o bolo com a cobertura. Para decorar, além dos confeitos de bolas, utilize o brigadeiro pronto e passe no confeito.

8 - Sirva em temperatura ambiente.

