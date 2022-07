Bolo simples de chocolate no liquidificador

1 - Bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o chocolate e o açúcar.

2 - Transfira para uma tigela e junte a farinha e o fermento. Mexa delicadamente.

3 - Coloque em uma forma untada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C por 30 min.

4 - Para a calda, leve todos os ingredientes em uma panela e deixe engrossar levemente. Quando o bolo sair do forno, faça furos com um garfo e regue com a calda.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Receita de bolo de chocolate e café

Bolo de chocolate molhado simples e maravilhoso!

Faça o tradicional bolo nega maluca para adoçar o dia!