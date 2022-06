Minibolo fácil de chocolate com shoyu

1 - Em uma tigela média, leve o chocolate e a manteiga ao banho-maria, misturando sempre, por dois minutos, ou até o chocolate derreter.

2 - Tire do banho-maria e com cuidado, misture o ovo, a gema e o açúcar, e, com um batedor manual de arame, ou garfo, mexa mais. Junte, aos poucos, a farinha de trigo e o shoyu, misturando até formar uma massa homogênea.

3 - Distribua a massa em cinco refratários pequenos redondos, individuais e próprios para forno (7 cm de diâmetro), untados e enfarinhados. Asse em forno médio (200 graus), pré-aquecido, por 16 minutos. Retire com cuidado e sirva.

Dica

Se preferir, em um recipiente próprio para micro-ondas, coloque o chocolate e a manteiga, e leve ao micro-ondas, em potência alta, por 1 minuto, mexendo na metade do tempo, para derreter.

