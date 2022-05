Bolo de laranja com cobertura de chocolate para começar bem o dia!

Massa

1 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2 - Corte as laranjas em quatro partes, retire as sementes e mantenha as cascas.

3 - Bata no liquidificador as laranjas, açúcar, óleo e ovos.

4 - Transfira para a batedeira e incorpore a farinha. Desligue e misture delicadamente o fermento.

5 - Coloque em uma forma média untada e enfarinhada. Leve para assar por cerca de 30 minutos e deixe esfriar.

Cobertura

6 - Acrescente em uma panela pequena a margarina, o leite, o açúcar e o achocolatado. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar.

7 - Despeje sobre o bolo ainda quente.

