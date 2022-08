Bolo de limão com brigadeiro

Massa

1 - Misture todos os ingredientes até obter uma massa lisa e homogênea e bata na batedeira em velocidade alta por cinco minutos (ou sete minutos na mão). Transfira para uma assadeira de 22 cm, já untada, e asse em forno pré-aquecido médio por 40 minutos.

Brigadeiro

2 - Em uma panela média com fogo desligado, misture a água e a farinha. Adicione o leite condensado, o creme de leite e margarina. Mexa bem. Leve ao fogo médio e junte o chocolate em pó. Misture até obter o ponto de brigadeiro mole. O ponto ideal é contar cinco minutos depois de levantar fervura.

Montagem

3 - Retire o bolo da forma e deixe a parte do fundo para cima. No furo central, acomode todo o brigadeiro ainda quente. Enfeite com granulado.

