Bolo de maracujá com amêndoas

1. Preaqueça o forno a 180ºC. Unte uma forma com furo central (25 cm de diâmetro).

2. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura fofa. Sem parar de bater, adicione um ovo por vez até obter um creme homogêneo.

3. Ainda batendo na batedeira, junte a farinha de trigo peneirada, o amido de milho Maizena, a farinha de amêndoas e o suco de maracujá. Bata até que todos os ingredientes fiquem bem misturados. Fora da batedeira adicione o fermento e misture bem com uma colher grande. (Nesta etapa a massa do bolo ficará com aspecto de talhada, mas isso é normal e quando assar o bolo esse aspecto irá desaparecer).

4. Coloque a mistura na assadeira e leve ao forno por aproximadamente 35 minutos ou até que, ao colocar um palito no centro do bolo, ele saia limpo.

Calda

1. Em uma panela coloque a polpa de maracujá e a água. Ferva por 10 minutos. Adicione o açúcar e ferva por mais 5 minutos. Despeje sobre o bolo desenformado, ainda quente.