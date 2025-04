'Bolo' de sushi com salmão e abacate

Arroz

1 - Coloque os grãos em uma peneira e lave até que a água saia transparente.

2 - Passe para uma panela de fundo grosso, adicione a água e leve ao fogo até secar.

Tempero

3 - Misture todos os ingredientes do tempero, leve ao fogo e deixe ferver por 1 minuto.

4 - Misture o tempero no arroz.

5 - Misture os ingredientes do salmão.

6 - Adicione o suco de limão ao abacate.

Montagem

7 - Unte um bowl de 18cm de diâmetro com óleo e, com as mãos molhadas faça uma camada em toda a volta com o arroz.

8 - Coloque o kani, o abacate e o salmão.

9 - Cubra com o arroz restante.

10 - Desenforme e finalize com o creme de balsâmico, gergelim e cebolinha.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Faça em casa a receita do sushi empanado hot roll

Aprenda a fazer sushi de abacate e pepino

Sushi de salmão, um prato tradicional da cultura japonesa