Bolo gelado de nozes e doce de leite é uma sobremesa perfeita!

1 - Derreta a margarina. Leve ao liquidificador e bata com os ovos, o açúcar e o leite até conseguir uma mistura homogênea.

2 - Transfira para uma vasilha média e adicione a farinha, as nozes e o fermento. Misture com um batedor de arame.

3 - Disponha a massa em uma fôrma média para bolo inglês, untada e enfarinhada. Asse em forno médio, pré-aquecido, por 40 minutos ou até estar totalmente assado.

4 - Espere esfriar, desenforme e corte-o em 3 fatias no sentido horizontal. Reserve.

5 - Em uma vasilha, adicione o leite e o rum, mexa e reserve.

6 - Tire o sorvete do congelador e coloque em uma tigela com o doce de leite. Misture delicadamente. Não deixe ficar homogêneo, deve apenas envolver o doce de leite.

7 - Forre com filme plástico a mesma forma em que assou o bolo. Coloque no fundo a primeira fatia de bolo, molhe com 3 colheres de sopa da mistura de leite e rum e cubra com metade do creme de sorvete.

8 - Vá repetindo as camadas, finalizando com a última fatia de bolo, umedecendo-a. Cubra com filme plástico e leve ao congelador por 4 horas.

9 - Deixe na geladeira por 20 minutos antes de desenformar e colocar a cobertura.

Cobertura

10 - Em uma vasilha, misture o leite, o chocolate picado e o mel. Derreta em banho-maria, misturando sempre até o chocolate derreter completamente.

11 - Adicione a margarina e bata com uma espátula até obter um creme brilhante. Cubra o bolo com essa cobertura, polvilhe com as nozes e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bolo gelado de nozes e doce de leite: resista, se puder!

Estrogonofe de chocolate ao leite com nozes é sobremesa fácil

Torta-sorvete de café com nozes é sobremesa perfeita