Brownie com cobertura de chocolate é delicioso e molhadinho

1 - Pré-aqueça o forno a 160º C (médio baixo). Unte com manteiga e polvilhe com farinha uma assadeira retangular pequena (18x25cm).

2 - Em uma tigela, misture a farinha, o sal e o fermento. Reserve.

3 - Em uma panela média em fogo baixo, derreta a manteiga e o chocolate, misturando sempre. Tire do fogo, adicione o açúcar, a baunilha e misture bem. Junte os ovos um a um, mexendo até conseguir uma massa homogênea. Coloque as nozes e misture.

4 - Misture a massa de chocolate com a farinha, sal e fermento até que se torne homogênea.

5 - Transfira a massa para a assadeira e leve ao forno por cerca de 25 minutos, até assar, mas mantendo úmida. Retire do forno e deixe esfriar por 30 minutos. Cubra o brownie com a cobertura e deixe descansar por 1 hora antes de servir.

Cobertura

6 - Em fogo baixo e panela pequena, derreta a manteiga, o chocolate e a glicose, misturando sempre. Tire do fogo, adicione o creme de leite e mexa até obter um creme liso e brilhante. Deixe repousar por 15 minutos.



