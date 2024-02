Brownie com recheio de doce de leite

1 - Forre uma assadeira média com papel manteiga, unte com margarina, polvilhe farinha e reserve.

2 - Pré-aqueça o forno em temperatura média.

Massa

3 - Derreta em banho-maria o chocolate picado e a margarina. Reserve.

4 - Quando estiver quase fria, adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem com batedor de arame ou espátula. Junte o açúcar e misture novamente.

5 - Em outra vasilha, peneire o cacau, a farinha e o sal. Adicione à mistura de chocolate e mexa bem.

6 - Distribua metade na assadeira e espalhe. Cubra, com cuidado, com uma camada de doce de leite. Salpique as nozes. Finalize com o restante da massa, espalhando bem com uma espátula.

7 - Leve ao forno baixo por cerca de 40 minutos. O brownie deve sair ligeiramente úmido. Deixe esfriar e corte em quadrados para servir.

