Sanduíche de brownie recheado com doce de leite

1 - Comece pelo "mise en place"; separe e porcione todos os ingredientes.

2 - Unte uma forma retangular de 23 cm e forre com papel-manteiga.

3 - Pré-aqueça o forno a 180°C.

4 - Derreta a manteiga com o chocolate no micro-ondas ou em banho maria. Para esta receita, prefira usar manteiga e não margarina. Faz muita diferença no sabor final. Reserve.

5 - Na batedeira, bata os ovos e os açúcares até ficar cremoso e esbranquiçado. Diminua a velocidade e vá adicionando a mistura de chocolate derretido com manteiga. Deixe bater até incorporar e misturar bem. Reserve.

6 - Coloque os ingredientes secos: o cacau, a farinha, o sal e o bicarbonato. Mexa com uma espátula ou com um fouet, mas não muito para não desenvolver o glúten.

7 - Transfira para a forma, alise com a espátula para ficar uniforme e leve para assar por cerca de 25 minutos. ATENÇÃO: o forno é a parte principal da receita. Se você deixar passar o tempo, o brownie vai passar do ponto. Ele precisa estar firme em cima, com aquela casquinha deliciosa, e macio no meio.

8 - Tire do forno e leve para a geladeira de 15 a 20 minutos ou até esfriar. Assim, o cozimento será interrompido.

9 - Pegue um aro de 3 a 5 cm de diâmetro para cortá-lo no molde do sanduíche. Faça isso com toda a massa.

Recheio

10 - Vale usar brigadeiro, ganache ou qualquer recheio mais firme, mas aqui, a especialista usou doce de leite. Coloque um pouco na massa, feche com a parte de cima, dê uma leve apertadinha para ficar bem firme e, para finalizar, pode passar granulado ou oleaginosas picadas onde o doce ficou aparente. Se quiser, pode aquecer antes de servir.

