Bruschetta de sardinha com maionese de ervas

1 - Em um processador, bata a maionese, salsa, cebolinha e alho até obter um creme liso. Reserve.

2 - Escorra a sardinha, retire os espinhos e amasse bem. Misture um pouco da maionese verde.

3 - Torre as fatias de pão, espalhe uma camada de maionese com a sardinha, finalize com um pouco de cebolinha e salsa picada e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bruschetta de queijos minas e brie com geleias de pimenta e damasco

Brusqueta

Prepare hoje mesmo esta bruschetta de queijo brie com geleia de morango!