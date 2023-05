Bruschetta de sardinha com maionese de limão

1 - Pré-aqueça o forno 200°C.

2 - Corte o pão em rodelas e asse por 5 minutos em uma assadeira pequena ou até dourar. Reserve.

3 - Em uma tigela média, misture a maionese com a mostarda e suco de limão.

4 - Distribua maionese no pão, as sardinhas por cima e finalize com o rabanete e o salsão.

5 - Regue com um pouco de azeite e salpique a pimenta por cima.

