Burrata com massa filo crocante e dourada, pesto e abobrinha

Molho pesto

1 - Coloque, em um processador ou no mixer, o alho, as folhas de manjericão, as nozes, o queijo parmesão e o azeite. Tempere com sal e pimenta e bata até ter a textura desejada.

Burrata

2 - Em uma bancada limpa, abra a massa filo, sobrepondo uma a uma, e vá pincelando azeite entre as folhas.

3 - Coloque a burrata no centro da massa e faça 4 cortes nela, formando pétalas para fazer um cesto ao redor do queijo. Tempere com sal e pimenta a gosto e levante as abas, apertando para selar.

4 - Acomode em uma assadeira e asse em forno pré-aquecido a 180°C por 10 min, até que a massa fique dourada e crocante.

5 - Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio-alto e grelhe fatias finas de abobrinha até dourar. Tempere com sal e pimenta.

6 - Distribua a abobrinha em um prato, regue com o pesto e sirva a burrata folhada no centro.

7 - Decore com nozes picadas, manjericão fresco e sirva com torradas ou grissinis.

8 - O pesto pode ser guardado em um pote hermético, na geladeira, para consumir em até 5 dias.

