Burrata empanada com panko é sensacional!

1 - Em uma tigela, bata os ovos e reserve.

2 - Coloque a farinha de trigo e o panko em outras duas tigelas separadas.

3 - Passe a burrata na farinha de trigo, nos ovos batidos e, por último, na farinha panko, pressionando para que a farinha grude bem.

4 - Em uma panela média, aqueça o óleo em fogo médio e frite a burrata até ficar dourada e crocante por fora. Tire e coloque sobre papel toalha para retirar o excesso de óleo.

Molho

5 - Aqueça o azeite em uma panela média e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Junte o molho de tomate triturado, tempere com sal e pimenta e cozinhe por aproximadamente 10 minutos em fogo baixo, misturando de vez em quando.

Redução de vinagre balsâmico

6 - Leve o vinagre e o açúcar em uma panela média ao fogo baixo. Mexa até que o açúcar se dissolva e cozinhe por uns 10 minutos, até que o líquido tenha reduzido e engrossado.

Montagem

7 - Disponha a burrata em um prato, regue com o molho de tomate e a redução de vinagre balsâmico. Finalize com o parmesão ralado e sirva com brusquetas ou torradas.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Salada de melão com burrata e presunto é muito fácil de fazer!

Saiba como preparar esse risoto de tomates com burrata

Queijo burrata com tomate confit e folhas verdes