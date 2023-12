Caipiroska é a variação mais popular da caipirinha

1 - Corte os limões de "pé", segurando-os pelas extremidades e retire a fibra do limão para que o amargo não afete o sabor.

2 - Insira-os de casca para baixo em um copo de boca larga.

3 - Junte as medidas do açúcar e macere com cuidado, evitando amassar a casca.

4 - Quando o açúcar estiver bem diluído, incorporado ao limão, adicione pedras grandes de gelo.

5 - Adicione a dose de vodka (o suficiente para preencher o copo).

6 - Mexa com uma colher, tirando o açúcar da base do copo.

