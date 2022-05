Caldo de mandioca com bacon e calabresa para espantar o frio!

1 - Em uma panela de pressão, cozinhe bem a mandioca por 10 minutos depois de pegar pressão. Retire todos os pendões. Com a água do cozimento, bata no liquidificador e reserve.

2 - Em uma panela média, frite bem a costela e reserve. Refogue a cebola, o alho, o bacon e a calabresa. Junte a costelinha já frita. Adicione uma pitadinha de pimenta-do-reino e, por último, o preparado de mandioca, mexendo sempre por 20 minutos ou até formar um caldo espesso.

3 - O sal da mandioca deve ser colocado depois de 15 minutos de fervura. Cuidado com a quantidade, pois o bacon e a linguiça já contêm um pouco de sal.

