Caldo verde com calabresa, couve, batata e bacon com macarrão

1 - Leve a uma panela grande a água e as batatas. Tempere com sal e folha-de-louro. Cozinhe até elas ficarem macias. Bata no liquidificador sem o louro.

2 - Doure na panela o bacon e a calabresa. Adicione a batata batida.

3 - Acerte o sal. Coloque a couve e deixe ferver. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Sirva.

