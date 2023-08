Calzone de espinafre fácil e delicioso

Massa

1 - Em uma tigela média, misture o fermento e 1 xícara (chá) de farinha. Faça um buraco no meio e coloque a água morna, o azeite e o sal.

2 - Vá amassando e colocando o restante da farinha até ficar uma massa firme que desgrude das mãos. Se necessário, acrescente mais algumas colheres de farinha. Coloque em uma tigela untada com azeite, vede com filme plástico e deixe descansar por 40 minutos ou até dobrar de tamanho.

Recheio

3 - Refogue o alho no azeite em uma panela média e junte o espinafre. Retire do fogo e adicione a ricota e o molho. Reserve.

Montagem

4 - Abra a massa em mesa enfarinhada formando um círculo de espessura média. Recheie metade da massa e feche-a com a outra metade, como um pastel. Una bem as bordas e coloque-a em uma assadeira antiaderente. Deixe-a descansar por mais 30 minutos. Pincele com a gema e asse em forno médio alto (200 ºC), pré-aquecido, por 30 minutos ou até dourar. Retire e sirva em fatias.

Calorias: 350 a porção

