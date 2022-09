Camafeu de nozes: já provou esse docinho!

1 - Misture o leite condensado com as nozes moídas em uma panela média. Leve ao fogo médio até obter consistência e desgrudar do fundo. Deixe esfriar na geladeira.

2 - Molde bolinhas com a massa e disponha em uma forma untada com manteiga.

3 - Misture o açúcar e o leite com água em uma tigela aos poucos até conseguir uma pasta. Leve ao banho-maria com algumas gotas de limão e mexa por alguns segundos.

4 - Banhe o recheio no fondant quente, decore com uma noz cortada ao meio e deixe secar antes de servir.

