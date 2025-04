Canelone de abobrinha e frango

1 - Aqueça uma panela grande e doure o frango temperado com o sal no azeite.

2 - Junte a cebola, o alho e o tomate, mexendo por 2 minutos.

3 - Regue com o vinagre, acrescente a água e cozinhe com a panela tampada até o frango amaciar e o molho reduzir.

4 - Adicione a salsa, retire o frango, espere amornar e desfie.

5 - Reserve um pouco do molho da panela e misture o restante com o frango.

6 - Corte fatias finas da abobrinha no sentido do comprimento com um fatiador de legumes.

Montagem

7 - Disponha três fatias de abobrinha lado a lado, coloque um pouco do frango em uma das pontas e enrole cuidadosamente, formando o canelone.

8 - Disponha em um refratário grande, espalhe um pouco do molho por cima e salpique o queijo parmesão.

9 - Leve ao forno pré-aquecido a 250°C por 15 minutos. Sirva.

Calorias: 160 a unidade

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Canelone de salsicha: Receita fácil com apenas 4 ingredientes!

Canelone à bolonhesa com massa de lasanha para um fim de semana feliz!

Canelone de carne-seca

Canelone de calabresa e escarola com requeijão caseiro