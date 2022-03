Canja carnavalesca para repor as energias

1- Asse os pedaços de frango, sem tempero. Desfie e reserve a carne. Coloque os ossos na panela de pressão;

2- Descasque as cebolas e a cenoura. Na panela com os ossos, coloque 1 cebola (cortada em 4), todas as cascas e as extremidades das duas cebolas e da cenoura. Pique a cenoura e a cebola restante. Reserve;

3- Adicione à panela de pressão o salsão e o louro. Cubra com 1,5 litro de água. Cozinhe por 1 hora após pegar pressão. Descarte os sólidos do caldo;

4- Em outra panela, refogue no azeite, nesta ordem: alho, cebola, cenoura e tomate. Junte 1 litro de caldo, a páprica e o cominho. Espere ferver;

5- Acrescente o frango reservado, a batata e o arroz. Deixe em fogo médio até o arroz e os legumes ficarem cozidos, mas ainda firmes. Dilua com caldo ou água, se necessário. Tempere com salsinha picada e ajuste o sal;

6- Desligue o fogo e sirva quente com queijo ralado e um fio de azeite.