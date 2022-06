Cappuccino caseiro para aquecer a família toda!

1 - No liquidificador, bata o café até virar pó. Transfira-o para um recipiente com tampa com os outros ingredientes e misture bem. ⠀

2 - Guarde a mistura em um pote ou lata bem fechado.

3 - Para cada xícara de água quente ou leite, a proporção é 1 colher (sopa) da mistura de cappuccino. Mexa bem até dissolver. ⠀

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Curte cappuccino? Vem aprender a fazer essa versão com doce de leite!

Bolo cappuccino com calda quente de doce de leite fica pronto em 20 minutos; experimente

Bebida cremosa de café com doce de leite e amêndoas