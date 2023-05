Cappuccino vegano com leite de amêndoas

1 - Coloque o café em uma xícara. Aqueça o leite e acrescente uma parte dele no café.

2 - Com a outra parte, faça uma espuma batendo com um batedor de metal. Adicione por cima do café com leite. Polvilhe a canela em pó e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Curte cappuccino? Vem aprender a fazer essa versão com doce de leite!

Bolo cappuccino com calda quente de doce de leite fica pronto em 20 minutos; experimente

Bebida cremosa de café com doce de leite e amêndoas