Cebolas-roxas cremosas com bacon, cream cheese e requeijão

1 - Descascar e corte as duas extremidades das cebolas.

2 - Coloque em um refratário médio, regue com o azeite e tempere com sal.

3 - Leve ao forno aquecido a 200ºC por 35 minutos.

4 - Com a ajuda de um garfo, retire parte do miolo das cebolas. Use um pedaço de cebola como base no fundo.

5 - Fatie a parte retirada das cebolas assadas e misture com o cream cheese e com o requeijão. Acerte o sal. Recheie as cebolas.

6 - Misture todos os ingredientes do crocante e coloque sobre as cebolas.

7 - Leve novamente ao forno a 200ºC por 25 minutos.

