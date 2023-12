Cestinhas com sorvete de banana e calda de frutas vermelhas

Massa

1 - Bata os ingredientes no liquidificador.

2 - Aqueça uma frigideira pequena antiaderente, pincele com o azeite e coloque cerca de 2 colheres (sopa) de massa, espalhando para obter uma panqueca fina. Deixe um minuto e vire do outro lado por mais um minuto. Retire e repita o processo com toda a massa.

3 - Pegue forminhas de empada médias, unte com azeite e acomode a massa, como se fosse uma cestinha. Leve ao forno médio (180ºC) até ficar crocante, uns 20 minutos. Reserve.

Sorvete

4 - Corte as bananas em pedaços e leve ao congelador até ficar bem firme.

5 - Retire e bata no liquidificador com o iogurte e o açúcar até ficar bem cremoso.

6 - Volte ao freezer até a hora de servir.

Calda

7 - Misture os ingredientes e leve ao fogo em uma panela média por aproximadamente 10 minutos, até encorpar.

8 - Recheie as cestinhas com o sorvete, regue com a calda e sirva.

Calorias: 110 a unidade

