Cestinhas de salame hamburguês com salpicão de legumes

Salpicão

1 - Cozinhe os legumes em água salgada, al dente. Escorra e deixe esfriar. Misture a maionese.

Cestinhas

2 - Coloque as fatias de salame em formas de empada, moldando as cestas, e leve ao forno pré-aquecido a 180°C, até começar a dourar. Tire do forno, desenforme e deixe esfriar sobre uma grade. As cestinhas não estarão crocantes ao sair do forno, só quando esfriarem.

3 - Para servir, encha as cestinhas com o salpicão e polvilhe salsa fresca picada.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Cestinhos recheados com ricota e atum

Fondue na cestinha é tudo de bom

Cestinhas de frutas é sobremesa fresca e deliciosa para os dias quentes!