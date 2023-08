Ceviche da Floresta, da chef Carla Pernambuco e da Manioca

1 - Faça sashimis com o peixe e reserve em tigela com gelo.

2 - Fatie a cebola e as pimentas finamente.

3 - À parte, misture o tucupi, o limão, o azeite, o sal e o mel.

4 - Agregue os dois preparos, e entre com as cebolas e as pimentas.

Montagem

5 - Faça pequenas gotas de geleia de pimenta de cheiro sob o ceviche e finalize com brotos de coentro e tapioca flocada.

