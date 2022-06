Chá de amendoim clássico com leite e leite condensado com menos calorias!

1 - Triture o amendoim no liquidificador ou processador. Divida em duas porções.

2 - Em uma panela pequena, leve o leite ao fogo com a canela em pó. Quando ferver, abaixe o fogo e adicione o leite condensado. Vá mexendo sempre para não derramar, nem grudar no fundo.

3 - Coloque metade do amendoim triturado no leite.

4 - Bata a outra metade do amendoim com a água filtrada no liquidificador por três minutos e leve à panela.

5 - Deixe ferver por cinco minutos e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda como fazer chá de amendoim com leite condensado

Bombom recheado com amendoim é uma delícia!

Faça deliciosas receitas usando amendoim