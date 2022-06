Charuto de repolho com arroz e calabresa

1 - Em uma tigela média, misture o arroz, a linguiça e a cebolinha. Espalhe uma porção sobre uma das extremidades das folhas de repolho, dobre as laterais de cada uma delas e enrole formando os charutos.

2 - Distribua-os em uma panela média com a polpa de tomate, previamente misturada com o caldo, e cozinhe em fogo médio com a panela semitapada, por 10 minutos, ou até aquecê-los e as folhas ficarem macias.

3 - Retire do fogo e sirva.

