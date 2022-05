Charutos de repolho com carne moída e arroz ao molho vão te conquistar!

1 - Em uma panela média, ferva o repolho, desprenda as folhas e reserve.

2 - Em um recipiente médio, misture a carne moída, o bacon, o azeite, a cebola, o alho, a salsa, o sal, o vinho, o arroz e misture bem.

3 - Abra as folhas do repolho, recheie-as com colheradas da mistura de carne e enrole formando os charutos.

4 - Acomode-os uma panela grande, bem próximos uns aos outros, para que não desmanchem. Reserve.

5 - Dissolva o caldo na água fervente e o extrato de tomate, coloque sobre os charutos e deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela destampada, por 20 minutos aproximadamente.

6 - Sirva com pão.





DICA

- O repolho pode ser trocado por um maço pequeno de couve-manteiga.

