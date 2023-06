Chips de abacate com parmesão é superfácil e delicioso

1 - Em uma tigela média, esmague os abacates e misture com o limão e o parmesão.

2 - Divida essa massa em pequenas bolas. Distribua em cima de uma forma média forrado com papel vegetal, e espalme com as costas de uma colher. Quanto mais fininhos, mais crocantes vão ficar.

3 - Tempere com as especiarias que preferir e leve ao forno, pré-aquecido a 200º C, por cerca de 30 minutos.

