Chips de abobrinha com parmesão simples e fácil de preparar

1 - Forre uma assadeira grande com papel-manteiga e distribua as rodelas de abobrinha. Regue com um fio de azeite, sal e pimenta a gosto, misturando bem. Jogue o parmesão por cima e leve ao forno por uns dez minutos.

2 - Quando as abobrinhas adquirirem um aspecto dourado, retire-as e coloque-as em outro recipiente.

3 - Para finalizar, pode adicionar outros temperos de sua preferência, como alecrim e orégano, por exemplo.

