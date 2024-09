Chucrute, repolho fermentado naturalmente, com bacon, receita tradicional alemã

1 - Reserve algumas folhas de repolho e pique o restante em tiras finas, como se fosse para salada.

2 - Coloque 2 a 3 colheres de sopa de sal em cima e ir amassando bastante até tirar toda a água (soro). Reserve esse soro.

3 - Coloque o repolho enxuto (sem o soro) dentro de um recipiente de vidro ou esmaltado. Este recipiente deve ter um tamanho adequado para permitir bem a fermentação. Se o repolho estiver insosso, coloque um pouco mais de sal.

4 - Cubra o repolho com o soro, fechar tudo com folhas inteiras e coloque um peso em cima (por exemplo, um pires) para manter as folhas abaixo do nível do soro, sem terem contato com o ar, para não apodrecerem.

5 - Deixe fermentar por 8 a 10 dias. Neste tempo, observe para que não fique sem líquido (tem que ficar sempre coberto. A fermentação vai fazer com que o líquido transborde, portanto, é conveniente colocar a vasilha em cima de alguma proteção).

6 - Se necessário, para completar o líquido, descarte o soro inicial, ferva 2 copos de água com um pouco de sal (salmoura não muito forte).

7 - Depois de 1 semana, o chucrute costuma estar seco e pronto para o consumo.

Dica

Caso tenha folhas de videira em casa, forre o fundo do recipiente com elas, coloque uma camada de repolho no meio, faça mais uma camada de videira em cima. Isso apura o sabor. Pode guardar-se até 15 dias na geladeira.

Para servir

Frite o bacon em uma panela, refogue o chucrute, coloque um pouco de água e deixe cozinhar até ficar macio, ao seu gosto.

Se ficar muito aguado, pode engrossar com um pouquinho de amido de milho dissolvido em água.

Pode cozinhar batatas e salsichas junto. Há pessoas que gostam de temperar com cominhos ("kümmel") que, além do sabor, ajuda na digestão.

O chucrute pode ser servido com eisbein (joelho de porco), salsicha ou kassler (carré).

